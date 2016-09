Kamerlid Ybeltje Berckmoes zegt ’ja’ tegen tv-programma Slimste Mens

Archieffoto Peter van Aalst Hoezo niet spraakmakend? Ybeltje Berckmoes-Duindam op campagne tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.

JULIANADORP - Het Julianadorper Tweede Kamerlid Ybeltje Berckmoes-Duindam gaat graag in op de uitnodiging van het tv-programma De Slimste Mens om mee te doen.

Door Bo-Anne van Egmond - 2-9-2016, 12:42 (Update 2-9-2016, 12:42)

Donderdagavond werd haar naam genoemd in het programma. Overigens werd ze consequent ’Iebeltje’ genoemd - in plaats van ’IJbeltje’.

Gevraagd werd voor welke partij ze in de Kamer zit. Partij voor de Dieren, raadde acteur George van Houts. SGP, zei sportpresentator Wytse van der Goot, vanwege de klank van haar naam. En oud-Lingopresentator Francois Boulangé hield het op de PvdA. Maar onze Ybeltje, is natuurlijk volksvertegenwoordiger voor de VVD. Om haar naamsbekendheid te vergroten suggereerde deelnemer Van der Goot dat Berckmoes maar aan De Slimste Mens moest meedoen. ,,Ik vind het prima’’, stelde co-presentator Maarten van Rossem. ,,Maar zou ze wel door de voorselectie komen? Ze is toch van de VVD.’’ Hij noemde het overigens een ’hopeloze onderneming’ om bekend te worden met ’zo’n naam’.

Wat vond u van de uitzending?

,,Ik kreeg allemaal berichtjes binnen dat ik genoemd werd. Ik kijk eigenlijk vrij weinig televisie, en bij zoveel zurigheid als Maarten van Rossem heeft, zap ik al snel door. Daar hou ik niet van. Dus ik keek het pas later terug. Overigens vind ik het grappig dat hij zegt dat heel veel Kamerleden onbekend zijn, maar veel Kamerleden doen boeiende dingen, waar journalisten niet in geïnteresseerd zijn.’’

Gaat u in op de uitnodiging?

,,Ze hebben me nog niet persoonlijk gevraagd, maar het lijkt me leuk om mee te doen. Ik moet dan nog wel even oefenen op wat ze allemaal vragen. Ze moeten wel snel zijn, na de verkiezingen zit ik niet meer in de Kamer.’’

Van Rossem heeft zich negatief uitgelaten over Den Helder. Gaat u daar iets over zeggen?

,,Ja natuurlijk! Ik ga hem uitnodigen om langs te komen. Hoewel ik betwijfel of hij erop ingaat: dat past niet bij zijn framing. Achter de schermen zal het vast een heel aardige man zijn, maar voor de uitzending neemt hij volgens mij een zurigheidspilletje in. ’’