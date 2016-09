Jongeren op kermis Julianadorp betrapt op gebruik alcohol en drugs

JULIANADORP - Tijdens de kermis in Julianadorp zijn 8 jongeren onder de 18 jaar betrapt op het bezit en gebruik van alcohol. De jongste bleek 15 jaar oud. Hun ouders zijn op de hoogte gesteld en de jongeren zelf kunnen een proces-verbaal of een verwijzing naar bureau HALT tegemoet zien.

De controleurs van het Jongeren Interventie Team (JIT) hebben vorige weekeinde gecontroleerd op het alcoholverbod in een straal van 1 kilometer vanaf het evenemententerrein in Julianadorp. Zij hebben tientallen waarschuwingen uitgedeeld aan bezoekers ouder dan 18 jaar.

De alcoholhoudende dranken gingen direct de vuilnisbak in. Het alcoholverbod was van kracht in het belang van de openbare orde en veiligheid en ook om te voorkomen dat bezoekers glas mee van huis namen.

Het JIT-team trof op vrijdag ook een 18-jarige met een gebruikershoeveelheid hardddrugs aan. De jongen heeft hiervan vrijwillig afstand gedaan. Ook zijn ouders zijn van de overtreding in kennis gesteld.

Op zaterdag hielden de controleurs een jongen van 15 jaar aan die soft-drugs bij zich had. Zij zagen dat de jongen iets in zijn broek stopte toen hij geüniformeerde agenten opmerkte. Nieuwsgierige jongeren probeerden zijn aanhouding te voorkomen. Zij moesten door handhavers en politie op afstand worden gehouden.

Het JIT is een samenwerkingsverband tussen gemeente en politie waarbij handhavers en politie- agenten samen op pad gaan. Zij proberen op die manier problemen bij jongeren zo vroeg mogelijk te signaleren, zodat kan worden ingegrepen als het probleem nog in een vroeg stadium is. Vaak ligt er een verband met alcohol en drugs. Wanneer het JIT ongeregeldheden constateert, worden de ouders van de betrokken jongeren hiervan in kennis gesteld.