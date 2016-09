’En aan het einde krijg je een slotje’

Foto George Stoekenbroek Mevrouw Marie Hartsuiker-Kuut met locoburgemeester Bob Haitsma.

DEN HELDER - Als je honderd jaar geleden bent geboren op Stroe, dan weet je nog dat Wieringen een écht eiland was.

Door Marischka de Jager - 1-9-2016, 20:46 (Update 1-9-2016, 20:46)

,,Dan moesten we met het bootje van Bais naar De Haukes’’, vertelt de donderdag honderd jaar geworden Marie Hartsuiker-Kuut.

Ze woont al sinds haar zestiende in Den Helder, kwam in dienst bij een gezin met twee kinderen als ’meisje voor dag en nacht’. In de marinestad ontmoette ze haar eerste man die haar als bloemenventer het hof maakte met een bosje...