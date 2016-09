Boswachter stuit op bunzing in Helderse duinen

Foto Tim Zutt De bunzing.

DEN HELDER - Verrast? Nee, echt verrast was boswachter Tim Zutt niet toen hij een bunzing inclusief nest in het Helderse duin zag.

Door Bo-Anne van Egmond - 1-9-2016, 19:31 (Update 1-9-2016, 19:31)

,,Ik wist wel dat ze er zaten, omdat we in het Botgat wat onverklaarbare sporen van predatie hadden gezien, die niet afkomstig waren van vossen’’, zegt de boswachter van Landschap Noord-Holland. Het bleken marterachtige sporen te zijn: van een bunzing, wezel of marter.’’ Het lastige met bunzingen is alleen dat ze zich zelden overdag laten zien. ,,Er zijn in...