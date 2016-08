Oudere man beroofd tijdens ruzie in Timorpark

Foto: archief ANP

DEN HELDER - Een oudere man kwam woensdagmiddag in conflict met een andere man in het Timorpark in Den Helder. De politie is op zoek naar getuigen van het voorval.

Het incident speelde zich tussen 15:00 en 16:00 uur af in het park. Bij de ruzie tussen de mannen zouden ook klappen zijn uitgedeeld. Volgens de politie is de oudere man daarbij ook bestolen. Na de ruzie miste hij een geldbedrag.

Getuigen wordt gevraagd zich te melden via 0900-8844.