Drenkeling uit Den Helder: ’Agent zag me in nood en bood hulp’

Foto HMC René van Koningsbruggen.

DEN HELDER - Even de zee induiken na het werk. De 55-jarige René van Koningsbruggen uit Den Helder doet dat wel vaker als het warm weer is. Maar vorige week donderdagavond ging het gigantisch mis. Hij zwom te ver het water in en kon niet meer terug naar de kant.

Door Carina Gutkerc.gutker@hollandmediacombinatie.nl - 1-9-2016, 15:20 (Update 1-9-2016, 15:23)

Van Koningsbruggen was in een gevaarlijke mui terechtgekomen. Hij zwom wanhopig tegen de stroming in, hopende zo bij het strand te komen. ,,Ik riep nog, verdorie, wat is het nog een eind...