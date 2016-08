Weduwe van Helderse burgemeester overleden

Foto www.ontdekdenhelder.com Wijlen burgemeester Van Bruggen

DEN HELDER - An van Bruggen-Steegstra is deze week in Wognum op 89-jarige leeftijd overleden. Zij was sinds 4 mei 1980 weduwe van Aldert van Bruggen, burgemeester van Den Helder.

Door Ronald den Boer - 1-9-2016, 11:27 (Update 1-9-2016, 11:27)

Hij overleed destijds onverwacht aan een hersenbloeding.

Aldert Pieter Jan van Bruggen werd in 1973 burgemeester van Den Helder, na eerder onder meer burgemeester van Delfzijl en topambtenaar op Curaçao te zijn geweest. In zijn Helderse bestuursperiode werden onder meer de (toen nog houten) overkapping in de Keizerstraat gerealiseerd, alsmede de woonwijk met jachthaven Boatex.

Na het overlijden van haar man bleef An van Bruggen nog lange tijd in Den Helder wonen.