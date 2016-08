Heerhugowaard eist 4 miljoen van Noordwest Ziekenhuisgroep

HEERHUGOWAARD - De gemeente Heerhugowaard claimt ongeveer 4 miljoen euro van de Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) omdat die geen nieuw ziekenhuis in Heerhugowaard bouwt.

Door Gert van der Maten - 1-9-2016, 8:47 (Update 1-9-2016, 8:49)

De gemeente zou ongeveer 8 miljoen uitgegeven hebben aan de voorbereidingen voor de komst van het ziekenhuis op Beveland-Zuid. Dat de gemeente slechts de helft daarvan in rekening brengt komt omdat de grond daar nu in het bezit blijft van de gemeente. Die is zo’n 4 miljoen waard. Wethouder Dickhoff verwacht ook voorlopig niet dat het terrein in waarde zal dalen. De accountant steunt hem daarin.