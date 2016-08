Met ’hippiecamper’ de boer op in Europa

Foto George Stoekenbroek Mike en Daniëlle Verhoef met de kinderen Jasper (l), Daniëlle jr en Sanne.

DEN HELDER - Hij was op zoek naar een simpele camper, maar stuitte bij toeval op een iets ongewoner exemplaar. Met zijn kleurrijke voertuig wil Mike Verhoef (49) uit Den Helder door Europa reizen. ,,Ik ben misschien een moderne hippie.’’

Door Carina Gutker - 1-9-2016, 8:32 (Update 1-9-2016, 8:36)

Vanaf een afstandje lijkt het net of de camper beplakt is met stickers, maar dichterbij is goed te zien dat alle bloemen, vlakken en fantasiefiguren met de hand zijn geschilderd. Binnen in de camper overheerst de kleur groen. Op de zitjes zijn...