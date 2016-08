Minister Schippers kan vragen over ziekenhuis Den Helder nog niet beantwoorden

DEN HELDER - Minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft meer tijd nodig om de vragen van het ChristenUnie Kamerlid Carla Dik-Faber over het voormalige Gemini Ziekenhuis in Den Helder te beantwoorden. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van de onrust die deze zomer is ontstaan rondom het mogelijke vertrek van meerdaagse en complexe cardiologische zorg.

Door Bo-Anne van Egmond - 31-8-2016, 15:48 (Update 31-8-2016, 15:48)

Dik-Faber wil onder meer van de minister weten wat zij eraan gaat doen om de cardiologische zorg voor de Helderse afdeling van de Noordwest Ziekenhuisgroep te behouden. Daarnaast wil zij de mening weten van Schippers over het voornemen om deze cardiologische zorg te concentreren in Alkmaar en wat dit dan betekent voor de borging van deze zorg in Den Helder. Het Kamerlid noemt de aanwezigheid van cardiologische zorg een 'belangrijke pijler' en een randvoorwaarde voor het voortbestaan van het ziekenhuis.

Ze vraagt ook aan welke voorwaarden het ziekenhuis moet voldoen om te kunnen spreken over een basisziekenhuis en of de minister in gesprek wil gaan met de Raad van Bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep over de ontstane situatie.