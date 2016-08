Politieassistentie bij inspectie steakhouse Den Helder

DEN HELDER - In maart 2015 was alles weer in orde bij steakhouse Sfinx aan het Jutterspleintje, maar dat had wat voeten in de aarde. De Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) bezocht de zaak onder politiebegeleiding omdat de gemoederen er hoog opliepen.

Door Hedzer Faber - 31-8-2016, 10:01 (Update 31-8-2016, 10:01)

Aanleiding voor verscherpte controles is een etentje op 20 augustus 2014, waarbij twee mensen ziek zijn geworden na het eten van een mixed grill. Zij maken ook melding van vliegjes op het vlees, bruinige salade en personeel dat zijn handen niet...