Texel verwacht: het valt best mee met meer auto's op het vasteland

DEN HELDER - Betaald parkeren op heel #Texel voor 15 euro per jaar wordt door bewoner en toerist als ontzorgen gezien.'

Door Hedzer Faber - 31-8-2016, 8:10 (Update 31-8-2016, 8:19)

Zo reageerde de Texelse wethouder Eric Hercules dinsdagmiddag op twitter naar de Helderse wethouder Jacqueline van Dongen. Dit nadat deze krant haar woorden optekende dat Helderse bedrijven en inwoners beschermd moeten worden tegen de parkeerdruk van Texelgangers.

Texel voert namelijk per 1 januari op het hele eiland betaald parkeren in per parkeervignet. Van Dongen vreest dat meer Texelgangers hun blik in Den...