Bewoners Den Helder betrekken bij onderhoud buurt

JULIANADORP - Wil de inrichting van de openbare ruimte een kwalitatief hoog niveau bereiken dan is samenwerking met en inspraak van bewoners van groot belang.

Door Marischka de Jagerm.de.jager@hollandmediacombinatie.nl - 30-8-2016, 22:43 (Update 30-8-2016, 22:43)

Wethouder Jacqueline van Dongen lichtte dinsdagavond één en ander toe tijdens een bijeenkomst van het Wijkplatform in Julianadorp. Er moet naar haar idee eerst vooral intern, binnen de gemeente, anders gekeken worden naar het inrichten én beheren van openbare ruimte. ,,We hebben jarenlang bezuinigd op de openbare ruimte. Op een gegeven moment ga je verschraling zien, teloorgang van speeltuinen bijvoorbeeld.’’ Een goed voorbeeld daarvan is het Speel- en Avonturenpark in Julianadorp.

Budgetten

Door afdelingen binnen de gemeente samen na te laten denken over inrichting én beheer, kan de openbare ruimte in heel Den Helder en Julianadorp op een nieuwe manier worden aangepakt. Ook budgetten moeten ’ontschot’ worden. Is er bijvoorbeeld geld over dat eigenlijk besteed had moeten worden aan onderhoud van wegen, dan moet dit ook elders binnen de openbare ruimte ingezet kunnen worden.

Belangrijk is dat bewoners worden betrokken bij hun eigen leefomgeving en meer zeggenschap en verantwoordelijkheid krijgen. Want ’een kwalitatief sterke openbare ruimte draagt bij aan de gezondheid van die gebruikers’, aldus de gemeente. Daarbij kan gedacht worden aan beweging, ontspanning, natuurbeleving, frisse lucht of (moes)tuinieren.

Andere speerpunten zijn duurzaamheid, verscheidenheid (per buurt of wijk) en het versterken van het groen binnen de gemeente.