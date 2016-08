Tanks uit de jaren veertig maken indruk op Zr.Ms. Rotterdam

DEN HELDER - ,,Het is gelijk een mooie oefening in het beladen”, zegt majoor der mariniers Peter de Vreng terwijl een Sherman Priest-tank uit de Tweede Wereldoorlog via de zijklep Zr.Ms. Rotterdam binnen rijdt.

Door Den Helder eo - 30-8-2016, 16:15 (Update 30-8-2016, 16:32)

Op de kade naast de Rotterdam staat dinsdagmiddag een lange rij militaire voertuigen van circa driekwart eeuw oud. Het zijn oude bekenden voor De Vreng, want eerder voerde hij met de Sherman Priest houwitser een landing uit op Texel om daar bevrijdingsdag te vieren.

En eind vorig jaar reden de tanks, halftracks, vrachtwagens en Jeeps van ’Collection 39-45’ uit Winkel mee in de optocht over de Rotterdamse Coolsingel ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van het Korps Mariniers. Nu gaat de colonne mee aan boord naar de Wereldhavendagen die komend weekend in Rotterdam gehouden worden.

Oud-marinier Paul Visser zit dinsdag achter de stuurhendels van de Sherman en rijdt in één vloeiende beweging het voertuigendek van Zr.Ms. Rotterdam op. ,,Alsof hij niet anders doet hè?”, zegt André Siemonsma die mede-eigenaar van het gevaarte is.

Toch is het voor de eerste keer dat het amfibisch transportschip van de marine dit soort militaire voertuigen aan boord krijgt. De mannen van ’Collection 39-45’ leggen er eer in om hun voertuigen, uitrusting en uniformen zo authentiek mogelijk te houden.

Rommeltje

,,De marine werkt graag met ons”, legt Visser uit. ,,We zorgen er voor dat alles klopt en dat het geen rommeltje wordt. Wij op onze beurt vinden het erg leuk om met de zeemacht samen te werken voor dit soort evenementen.”

Majoor De Vreng heeft er alle vertrouwen in dat de voertuigen uit de jaren veertig en het moderne materieel van de mariniers indruk gaat maken op de Wereldhavendagen. Visser en Siemonsma hebben hun hut al opgezocht in het schip, want ze verblijven tot en met zondag aan boord: ,,Dit is voor ons ook een avontuur natuurlijk”, zegt Visser.