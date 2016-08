Paardrijden kan langer op strand Den Helder

Archieffoto ANP

DEN HELDER - Paardenliefhebbers kunnen tussen 1 september en 1 oktober na zes uur 's avonds en tot tien uur 's ochtends strandritjes maken met hun paard over de Helderse stranden. Vanwege een proef van de gemeente Den Helder zijn de tijden verruimd; normaal mogen mensen tot negen uur 's ochtends rijden en na zeven uur 's avonds.

Door Bo-Anne van Egmond - 30-8-2016, 15:13 (Update 30-8-2016, 15:13)

De proef wordt door de gemeente gehouden om te zien of de tijden inderdaad aangepast kunnen worden, om tegemoet te komen aan de wens van paardenliefhebbers. Paardrijden over het strand is alleen tussen bepaalde tijden toegestaan omdat paarden gevaarlijk kunnen zijn voor andere bezoekers, of juist andersom.

De afgelopen jaren is er een toename van de paardensport (o.a. georganiseerde strandritten) op het strand en in de duinen. De gemeente Den Helder wordt dan ook benaderd met het verzoek om de tijden voor paardrijden op het strand in de zomermaanden te verruimen.



(Verkeers)veiligheid

In de periode van 1 oktober tot 1 mei is het strand volledig opengesteld voor de paardensport. Er is dan voldoende daglicht, evenals in de maanden juni tot half augustus. Voor de periode mei, en half augustus tot 1 oktober ligt dit anders; het daglicht is dan beperkt. Dit betekent dat ruiters vaak in het schemer en donker moeten rijden, hetgeen niet bevorderlijk is voor de (verkeers)veiligheid. Tijdens de pilot wordt bekeken of de verruiming van de tijden mede hieraan bijdraagt.



Na afloop van de pilot worden de volgende punten geëvalueerd.

- Onveilige situaties die zijn ontstaan door een combinatie van paarden met drukte en/of

honden;

- De ANWB-controles die tijdens het strandseizoen, 1 mei tot en met 1 oktober, worden

uitgevoerd in het kader van het verkrijgen van de blauwe vlag;

- De overlast van onder andere paardenpoep die strandbezoekers ervaren.

Na afloop van de pilot wordt samen met Stichting Strandexploitatie Noordkop en de manages bekeken hoe de verruiming van de tijden invloed heeft gehad op veiligheid, controles en overlast. Indien er nauwelijks tot geen invloed blijkt te zijn, kan het college overgaan tot het vastleggen van de nieuwe tijden vanaf strandseizoen 2017 om met een paard op het strand te rijden.