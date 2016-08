’Auto’s van Texel-gangers weren’

DEN HELDER - Geheel vrij parkeren invoeren in Den Helder kan niet betoogde wethouder Jacqueline van Dongen gisteren tijdens de commissie Stadsontwikkeling: ,,We moeten onze bedrijven en inwoners beschermen tegen de parkeerdruk van Texel-gangers.”

Door Arie Booy - 30-8-2016, 12:07 (Update 30-8-2016, 12:07)

Die parkeerdruk zal komend jaar sterk toenemen, want Texel voert vanaf 1 januari overal betaald parkeren in op de openbare weg. ,,Texel wil andere vormen van vervoer stimuleren”, hield wethouder Van Dongen de Helderse politiek voor. ,,Maar het betekent automatisch dat meer Texel-gangers hun blik in Den Helder...