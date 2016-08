Motorongeval N250 Den Helder is automobilist niet te verwijten

Archieffoto Beeld van het ongeval, met rechts de beschadigde motorfiets.

DEN HELDER - De bestuurder van de rode Lancia die vorige maand betrokken was bij een ongeval met een motorfiets op de Binnenhaven (N250) valt niets te verwijten.

Die conclusie trekt de verkeersongevallenanalysedienst van de politie op basis van ter plaatse veiliggestelde sporen.

Een 23-jarige Helderse raakte bij het ongeval gewond. De 50-jarige automobilist stak op vrijdag 17 juli volgens de politie rustig en behoedzaam over vanuit de zijstraat bij kapsalon BlaBla, waarbij hij stilstaande auto’s in de Texelfile kruiste.

Geschrokken

De 23-jarige motorrijdster haalde de file in en moet zijn geschrokken van de opdoemende Lancia, aldus politiewoordvoerster Janet van der Molen. ,,Uit ons onderzoek is gebleken dat zij niet rijdend tegen de auto is gebotst. Ze had kennelijk nog best wat snelheid, want ze is onderuit gegaan door plotseling hard te remmen en gleed daarna door tegen de auto. De automobilist had weliswaar geen voorrang, maar hij reed heel voorzichtig. Roekeloosheid is hem niet te verwijten.’’