Op eerste schooldag in Den Helder gauw spullen halen

Foto George Stoekenbroek Desiree Ruiter (links) en Dianne Klinkenberg pakken de schoolspullen erbij voor de eerste les van het nieuwe schooljaar. Bekijk Fotoserie

DEN HELDER - ,,Attentie allemaal. Ik heb een paar regels: geen petjes en blikjes Redbull in de klas. Verder gaan we meteen aan de slag, want we moeten dit jaar heel veel doen.’’ Vmbo-tl-leerlingen van het volwassenenonderwijs (vavo) op het ROC Kop van Noord-Holland schuifelen gedwee achter hun docent aan naar binnen. De toon voor het nieuwe schooljaar is gezet.

Door Carina Gutkerc.gutker@hollandmediacombinatie.nl - 30-8-2016, 10:57 (Update 30-8-2016, 10:59)

,,O, groepjes, net alsof we weer op de basisschool zijn’’, roept Dianne Klinkenberg (20) uit als ze het lokaal in loopt en...