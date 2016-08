Fracties Den Helder moeten geld teruggeven

DEN HELDER - Diverse fracties van politieke partijen moeten de gemeente samen ruim 4200 euro aan fractievergoeding terugbetalen. Sommige hoeven over 2015 niets terug te betalen, andere zijn met enkele tientjes klaar. VVD en D66 moeten dieper in de buidel tasten. De liberalen moeten 2441 euro terugbetalen, D66 1402 euro.

Door Delano Weltevreden - 29-8-2016, 17:00 (Update 29-8-2016, 17:18)

De hoogte van de fractievergoeding is afhankelijk van het aantal raadsleden. De Stadspartij (11 raadszetels in 2015), kreeg 6.333 euro. Eenmansfracties ontvingen 996 euro. Fracties mogen niet al het geld houden, dat zij aan het eind van het jaar overhebben. Als zij aan het eind van het jaar meer geld in kas hebben dan 30 procent van de vergoeding, moet het verschil terug naar de gemeente.

De fracties besteedden hun vergoeding aan verschillende zaken. Zo gaf de VVD 800 euro uit aan een teambuildingsdag, de Stadspartij betaalde 2050 euro salaris aan de fractieassistent en besteedde 3113,62 euro aan een cursus. CDA voerde ook opleidingskosten op: 3400 euro. De fractieassistent van D66 kostte 1500 euro in 2015, terwijl voor fractiebijeenkomsten 675 euro is opgevoerd.

De Vrije Socialisten gaven 100 euro uit aan fractievergoedingen en 100 euro aan een cursus in samenwerking met de Stadspartij. Helder Onafhankelijk vond het bijhouden van allerlei uitgaven te veel gedoe en zag vanaf 1 september 2015 af van de fractievergoeding. ,,We gaan het weer aanvragen’’, zegt fractievoorzitter Rachel Post. ,,Anders zijn we beperkt in wat we kunnen doen.’’