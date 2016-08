'College Den Helder te voortvarend met opknappen oude postkantoor'

Archieffoto Oude Postkantoor

DEN HELDER - GroenLinks vindt dat het Helderse college de opknapbeurt van het oude postkantoor iets te voortvarend aanpakt.

Door Delano Weltevreden - 29-8-2016, 16:04 (Update 29-8-2016, 16:25)

Het college heeft enige tijd geleden gemeld dat het pand naast het treinstation wordt opgeknapt. Het krijgt onder meer een schilderbeurt.

Nel Dol van GroenLinks denkt dat alles buiten kunstenaar Rob Scholte om gaat. Zij heeft burgemeester en wethouders daarom enkele vragen gesteld:



1. Is het college het met ons eens dat, als er onderhoud aan een pand uitgevoerd gaat worden, dit in samenspraak dient te gaan met degene die op dat moment het pand huurt en er gebruik van maakt?

2. Heeft drie jaar geleden een rapport niet uitgewezen dat er sprake is van asbest, betonrot en achterstallig onderhoud? En is het dan niet het meest logisch dat eerst deze problemen opgelost worden, voordat men het “bedekt” met een laagje verf?

3. Is het college het met ons eens dat “ zij nu wel heel erg voor de troepen uitloopt” met deze snelle actie, daar nog niet duidelijk is wat de toekomst van het gebouw zal worden?

Gemeentelijk woordvoerster Nies Schellinger zegt dat de antwoorden van het college eerst naar GroenLinks gaan. Daarna worden zij openbaar gemaakt.