Eis: 8 jaar cel en 10 jaar rijontzegging voor veroorzaker dodelijk ongeluk Helderse ondernemer

Archieffoto

UTRECHT - Een ravage op de A2. Auto op de kop, een overledene en zes gewonden. In de auto zat de Helderse ondernemer Ricardo van Jaarsveld. Hij kwam om bij het ongeluk in december 2015 op de snelweg bij Maarssen. Zijn kinderen, vriendin en ex-vrouw raakten (zwaar)gewond. Tegen verdachte Neil van der L., die op de slachtoffers inreed, is maandag voor de rechtbank van Utrecht acht jaar cel geëist en tien jaar rijontzegging.

Door Saskia Knegtering - 29-8-2016, 13:23 (Update 29-8-2016, 14:49)

Neil van der L. werd vervolgd voor doodslag, poging tot doodslag, rijden onder invloed van drugs en overschrijden van de maximumsnelheid.

De verdachte reed met ruim 237 kilometer per uur in op het gezin. In zijn bloed werden sporen van cannabis gevonden. Ook nam hij de avond voorafgaand aan het ongeval speed. Hij zou daardoor in een psychose zijn geraakt, waarin hij ook verkeerde toen hij op het Helderse gezin inreed. Deskundigen verklaren Van der L. volledig ontoerekeningsvatbaar.

