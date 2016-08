Draaien, spuiten en knuppelen maken de kermis compleet

Foto Peter van Aalst Het spuitvoetbal is traditioneel één van de activiteiten op de Julianadorper kermis.

JULIANADORP - ,,Want ik vlieg, vlieg, vlieg als een vlieger’’, klinkt het uit de boxen. De zweefmolen draait en de kinderen genieten van hun vlucht. Als de kermisklant ze één voor één een extra zwieper geeft, gillen ze het uit. De Dorper kermis is in volle gang.

Door Yanaika Zomer - 29-8-2016, 7:07 (Update 29-8-2016, 7:07)

,,Ik vind de zweefmolen het leukst’’, zegt Femke Schilder (5). ,,Maar het is wel eng als die meneer je duwt.’’ Ze is met haar ouders en twee zusjes een middagje op de kermis. Zus Sanne...