Haas op Fort Kijkduin is ineens aangekleed

Foto George Stoekenbroek De aangeklede haas op het dak van Fort Kijkduin.

HUISDUINEN - In de nacht van zaterdag op zondag zijn onbekenden het dak van Fort Kijkduin opgeklommen en hebben de haas, die daar sinds enkele weken bivakkeert, een jasje gegeven. ,,Wij tasten in het duister over wie dit heeft gedaan’’, zegt directeur André Koning van Stichting Stelling Den Helder.

Door Carina Gutker - 28-8-2016, 20:14 (Update 28-8-2016, 20:14)

,,Zondagochtend constateerden we ineens dat de haas was aangekleed’’, aldus Koning. ,,Er lijkt iets van ’25’ op het jasje te staan, maar wie weet komen we er achter wie het heeft gedaan, als we het er af halen.’’

Dan, grappend: ,,Maar als we weten wie het heeft gedaan, gaan we diegene wel een rekening sturen voor het maken van gratis reclame!’’ Toch hoopt hij niet dat dit anderen stimuleert hetzelfde te doen. ,,Als de haas nu maar niet een soort Manneken Pis wordt dat regelmatig door mensen wordt aangekleed.’’

De haas, Lepus genaamd, zal niet lang kunnen genieten van zijn kleding. Hij wordt vandaag ontdaan van het jasje. Het kunstwerk is gemaakt door Albert Kramer. Hij reist door Nederland en werd begin augustus op Fort Kijkduin geplaatst. Hier zal hij acht weken staan.