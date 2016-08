En dat is de eerste die naar Den Helder komt...

Pr-foto De replica van de La Grace is present tijdens Sail Den Helder 2017.

DEN HELDER - De eerste is in de zak! Sail Den Helder 2017 krijgt een Tsjechisch zeilschip aan de kade. Het is de in Egypte gebouwde replica van de driehonderd jaar oude koopvaarder annex piratenschip La Grace.

Door Ronald den Boerr.den.boer@hollandmediacombinatie.nl - 28-8-2016, 12:28 (Update 28-8-2016, 12:28)

Tsjechisch schip-met-bijzonder-verhaal op Sail 2017

Directeur Jeannette Blijdorp-Jonker heeft het contract voor de La Grace inmiddels op zak en kan nu verder met het werven van grote en kleine windjammers voor het maritiem evenement, dat juni volgend jaar plaats vindt. En daar heeft ze het knap druk mee.

,,Het is een zware klus, lastiger dan voor Sail Den Helder in 2013. De concurrentie is groot. Er zijn volgend jaar meer grote zeilevenementen, waaronder in het Canadese Quebec. Veel schepen twijfelen nog of ze in Europa blijven of de oversteek maken. Het zal tot het laatst, misschien wel tot in het voorjaar van 2017, spannend blijven welke windjammers er naar Den Helder komen. Maar ik ben optimistisch. Twintig tot dertig A- en B-klasseschepen is de doelstelling. Dat moet lukken.’’

Den Helder heeft het geluk dat er aansluitend nog een zeilevenement in de Baltische zee plaats vindt. Veel schepen kunnen die twee combineren. ,,Daarbij, als ze naar Quebec gaan zijn ze zó vijf maanden weg. En de kosten voor de eigenaren zijn ook veel hoger.’’

Trots

Blijdorp is in elk geval trots dat ze de La Grace heeft binnengehaald. In de eerste plaats natuurlijk omdat ze onder de vlag vaart van een land dat niet eens aan zee ligt. Maar ook vanwege het verhaal er achter. ,,Het is een prachtig schip, dat ik vorig jaar voor het eerst naar Nederland haalde tijdens Sail Amsterdam. De oorspronkelijke La Grace stond onder commando van de eerste Tsjechische kapitein Augustine Herrman, die daarvoor in dienst was geweest bij de Hollandse Vereenigde Oostindische Compagnie. Hoewel de La Grace naar verhouding een klein en kwetsbaar schip was, veroverde het veel koopvaarders, waaronder Spaanse galjoenen in het Caraïbisch gebied. Dat leverde veel prijsgeld op in Nieuw Amsterdam (het huidige New York, red.) en Herrman werd daar een van de bestuurders naast Peter Stuyvesant.’’

Prijzen

De huidige bijna 33 meter lange brik is tussen 2008 en 2010 door een groep vrijwilligers vanuit Tsjechië en Slowakije gebouwd in het Egyptische Suez, volgens tekeningen uit 1768. Ze won inmiddels diverse prijzen.