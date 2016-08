Wandelaar vindt gebarsten urn en hoopje as in Den Helder

DEN HELDER - Een urn met daarinde resten van een nabestaande is geen gebruikelijk voorwerp om kwijt te raken. Toch lijkt het erop dat een wandelaar in Den Helder donderdag dit heeft gevonden.

Dat meldt de politie Den Helder. De wandelaar trof de gebarsten urn aan ter hoogte van het Carillon op de trap naar de dijk. Naast de urn lag een hoop as. De vondst werd bij de politie gemeld, agenten hebben het as teruggestopt in de urn en de urn meegenomen naar het bureau.

Via Facebook is de politie nu op zoek naar de eigenaar van de urn. Hij of zij kan contact opnemen via 0900-8844 of de politie Den Helder via Facebook een berichtje sturen.