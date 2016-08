Zomerdromen Den Helder toch in Timorpark

DEN HELDER - Het parkevenement Zomerdromen wordt in het eerste weekend van september toch gehouden in het Timorpark. De gemeente zorgt ervoor dat het park bereikbaar is voor gemotoriseerd verkeer.

Door Marischka de Jager - 26-8-2016, 13:01 (Update 26-8-2016, 13:44)

Donderdag bleek dat de brug naar het Timorpark bij het ziekenhuis niet meer geschikt is voor gemotoriseerd verkeer. En juist die brug heeft de organisatie van Zomerdromen nodig om het park te bevoorraden met marktkramen en podia.

,,We gaan eerst kijken wat er nodig is om de brug weer geschikt te maken voor zwaarder verkeer'', zegt gemeentewoordvoerder Remko van de Belt. ,,Als dat niet binnen een week gaat lukken dan maken we een dam die we voorzien van rijplaten. Maar Zomerdromen gaat hoe dan ook door in het Timorpark.'' Uiterlijk woensdagochtend is duidelijk of de huidige brug aangepast kan worden.