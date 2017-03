Kwartier na opening stembureau in Den Oever al ongeldige stem uitgebracht

DEN OEVER - Bij het stembureau in de voetbalkantine van Wiron in Den Oever is woensdag tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer een kwartier na opening al een ongeldige stem uitgebracht.

Door onze verslaggever - 15-3-2017, 14:00 (Update 15-3-2017, 14:00)

,,De stempas van een dame bleek geblokkeerd’’, vertelt stembureaulid Marianne Weel.

,,Ze was haar pas kwijt geraakt, had dat bij de gemeente gemeld en kreeg een nieuwe opgestuurd. Kennelijk had ze de oude weer gevonden, want met het geblokkeerde nummer kwam ze naar het bureau.’’

