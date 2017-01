Man krijgt trap tegen hoofd in Den Helder

Foto's: WFV Media/GLOCAlmedia Bekijk Fotoserie

DEN HELDER - Een man is zaterdagavond vlak voor middernacht belaagd op de hoek van de Molenstraat en Beatrixstraat in Den Helder. De aanvaller schopte de man uit het niets tegen het hoofd en zette het daarna op een lopen in de richting van de Spoorstraat.

Het slachtoffer stond samen met drie collega’s uit een nabijgelegen restaurant op straat toen het voorval plaatsvond. De dader liet de vier verbouwereerd achter en is nog niet gepakt.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht. De politie stelt een onderzoek in.