Politie waakt over stemlokalen

ALKMAAR - De diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije heeft ertoe geleid dat de politie woensdag alle stemlokalen in het land heeft opgenomen in de reguliere surveillances. Dat is nog nooit eerder gebeurd.

Door Gerard van Engelen - 16-3-2017, 4:32 (Update 16-3-2017, 4:32)

De acties, waarbij agenten ook daadwerkelijk een kijkje kwamen nemen in stembureaus, zijn een initiatief van Erik Akerboom, hoofdcommissaris van de Nederlandse politie. Toch zijn de brieven in de regio ondertekend door de ’operationeel expert’ van de politie Noord-Holland Noord.

,,Dat is op verzoek van de landelijke korpsleiding gebeurd’’, zegt...