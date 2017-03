Onderweg: Respect voor de regels

Het leven zit vol onvoorspelbare wendingen, zegt Edi Alkhameasy. Wie had kunnen denken dat hij, geboren en getogen in Bagdad, de laatste fase van zijn leven zou gaan doorbrengen in Nederland? Wie had kunnen denken dat zijn complete familie uit Irak moest vluchten en tegenwoordig over talloze landen is uitgewaaierd?

Door door Rob Bakker - 15-3-2017, 17:41 (Update 15-3-2017, 17:41)

Op een bankje in de zon bij de winkels van ’t Loo in Heiloo geeft Edi een opsomming van de landen waar broers, zussen, neven, tantes en ooms terecht zijn gekomen. ,,Zweden,...