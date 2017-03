Patiënten, personeel en potloden

Willem Borst drukt de biljetten in de stembus nog eens stevig aan. Bekijk Fotoserie

ALKMAAR - Tijd om koffie te drinken is er niet. Ook de roze koeken liggen nog onaangetast in de verpakking. „We zitten gewoon geen seconde stil”, verklaart Cor Lucie (68) van het stembureau in de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar. „ Zó druk heb ik het nog nooit meegemaakt.”

Door Kyrie Stuij k.stuij@hollandmediacombinatie.nl - 15-3-2017, 20:27 (Update 15-3-2017, 20:27)

Stemmen in het ziekenhuis betekent stemmen in een bruisende omgeving. Want terwijl zich een steeds langere rij vormt van kiezers, gaat het ziekenhuisleven gewoon door. Zo blijkt als twee gemoedelijke ambulancebroeders de rij doorbreken...