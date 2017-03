Veroordeelde man vlucht via balkons voor politie in Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD - Een man die nog een celstraf van 87 dagen tegoed had, kreeg dinsdagavond in Heerhugowaard bezoek van de politie. De veroordeelde zat daar echter niet op te wachten en probeerde via enkele balkons weg te vluchten.

Dat meldt de politie Heerhugowaard.

De partner van de veroordeelde deed open voor de agenten, maar wilde hen doen geloven dat hij niet thuis was. De politie had echter een machtiging mee en heeft de woning doorzocht. Terwijl de agenten bij de voordeur naar binnen gingen, zagen andere agenten de veroordeelde aan de achterzijde over het balkon klimmen.

Na een korte achtervolging te voet, waarbij de politie over een aantal balkons achter de veroordeelde aangeklommen is, kon de man uiteindelijk op straat in worden gerekend.

Bij het cellencomplex aangekomen, spuugde de veroordeelde in een onbewaakt op het dashboard van het politievoertuig. De man zit voorlopig vast om zijn straf ui te tzitten.