GroenLinks Langedijk opeens ’referendum-moe’

LANGEDIJK - Of het nu kwam omdat hij de avond ervoor op tv naar Freek de Jonge had zitten kijken, dat kon Klaas Zwart niet goed aangeven. Wel was de bevlogen GroenLinks-voorman dinsdagavond opeens geweldig referendum-moe. Tot verbazing van de aanwezige (burger-)raadsleden trok hij het initiatiefvoorstel richting referendum van zijn partij in.

Door Arie Bergwerff - 14-3-2017, 23:17 (Update 14-3-2017, 23:27)

De cabaretier had in het programma ’De Stemming’ - Zwart had er met plezier naar gekeken, vertelde hij - gezegd dat hij ’ondertussen ontzettend referendum-moe’ was geworden. Zwart werd gisteren...