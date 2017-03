Reclame moet weg van ’Paardenrotonde’ in Alkmaar

Erna Faust

ALKMAAR - De reclamebordjes tussen de paarden van het beeld ’Het bewijs van Muybridge’ op de rotonde Bergerweg-Oude Hoeverweg worden weer weggehaald.

De kunstenaar, Herman Lammers, stelt de reclame-uitingen niet op prijs. De gemeente gaat alternatieve plekken voor de bordjes zoeken.

Het Alkmaarse college, dat met de verhuur van reclame ruimte op rotondes extra inkomsten voor de gemeentekas binnenkrijgt, antwoordt dit op vragen van PvdA-fractievoorzitter Paul Verbruggen. Het college erkent dat er niet van tevoren met de kunstenaar is overlegd over het plaatsen van de reclameborden. Inmiddels is er wel contact geweest. Binnen afzienbare termijn worden de reclamebordjes weggehaald.