Onderweg: Groene An

An Rem wandelt wat af in Alkmaar en omgeving. En iedere keer weer valt het haar op hoe mooi de natuur is. Naar haar geboortegrond in Oostzaan of naar Amsterdam-Noord, waar ze lang geleden opgroeide, verlangde ze nooit terug.

Door Rob Bakker - 14-3-2017, 17:41 (Update 14-3-2017, 17:41)

,,Amsterdam-Noord was in mijn jeugd een dorpje. Veel platteland. Mijn vader was fruitboer. Het fruitcorso was het hoogtepunt van het jaar. Met de pont over het IJ ging je naar de stad. Nu is daar alles volgebouwd. Overal wegen. Nee hoor, het is...