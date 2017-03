Poppodium Victorie telt af

ALKMAAR - Het is bijna zover. Poppodium Victorie telt af naar de opening. Het nieuwe pand nadert zijn voltooiing en gaat in mei open. Met een grote en kleine zaal en een groot dakterras verrijst een poptempel in Alkmaar waar bekende nationale en internationale artiesten straks komen spelen.

Door Hans Brandsmah.brandsma@hollandmediacombinatie.nl - 15-3-2017, 7:00 (Update 15-3-2017, 7:00)

Officiële opening op 9 september Tickets voor shows bijna uitverkocht

Daarnaast is er nog steeds genoeg aandacht en speelruimte voor (regionaal) talent. Op 3 mei is bijvoorbeeld de eerste try-out, met drie bands van Alkmaarse bodem en 6 mei de eerste dance productie; Vunzige Deuntjes. De officiële opening is gepland op zaterdag 9 september. De invulling hiervan is nog niet bekend.

Met een grote zaal van 800 man heeft Victorie de mogelijkheid om grotere acts naar Alkmaar te halen en dat lukt al goed.

Kim Wilde

Nationale en internationale artiesten zijn inmiddels vastgelegd, zoals White Lies, Kim Wilde, Monster Magnet, Walter Trout en Blaudzun. Bovendien zijn grote dance producties binnengehaald, zoals het Amsterdamse Encore en Click, met artiesten als Mula B en Ben Sims. Tickets zijn inmiddels te koop en een aantal shows is al bijna uitverkocht.

Op 3 mei komen diverse Alkmaarse bands, waaronder Collectief Explosief en Eric Ankone, de kleine zaal van Victorie testen voor publiek. Zaterdag 6 mei vindt de eerste dance productie plaats in de grote zaal; het landelijk populaire Vunzige Deuntjes.