De Wolf praat over ouderenwerkloosheid

ALKMAAR - Voormalig profvoetballer John de Wolf komt vrijdag naar Alkmaar om over ouderwerkloosheid te praten. De Wolf zal onder meer bij drie bedrijven in de regio langs gaan die opvallend veel 50-plussers in dienst hebben.

Door Van onze verslaggever - 15-3-2017, 7:00 (Update 15-3-2017, 7:00)

Als ambassadeur voor ouderenwerkloosheid maakt De Wolf zich sinds vorig jaar sterk voor de oudere werklozen. ,,Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid heeft hiervoor een plan opgezet om meer aandacht te vragen voor de werkloze 50-plusser’’, aldus een woordvoerder. ,,Daarvoor is een plan van aanpak...