Overprikkeling ervaren bij Deuvel

ALKMAAR - Een vogel die fluit, een auto die langsrijdt, de bel van een spoorwegovergang die rinkelt; zaken die je registreert en meteen verwerkt. Maar stel nou, die informatie blijft binnenkomen en je kunt het allemaal niet verwerken. En dan komt er ook nog iemand op je af met een vraag. Dan is het net als een emmer die volloopt; op een gegeven moment stroomt hij over. Dit is precies wat mensen met autisme dagelijks overkomt.

Door Marjolein Eijkman - 14-3-2017, 15:47 (Update 14-3-2017, 15:48)

Op Wereld Autisme Dag, zondag 2 april, kun je in Wijkcentrum De Oever in Alkmaar van 14 tot 17 uur aan den lijve ondervinden hoe het is om overprikkeld te raken. Deze interactieve bijeenkomst is een initiatief van Stichting Deuvel, die zich inzet voor autismevriendelijke communicatie, onder meer door workshops te geven bij bedrijven en gemeenten.

Om duidelijk te maken wat overprikkeling met je doet, trekt Deuvel 750 gekleurde ballen uit de kast. ,,Het is een oefening’’, licht Mariëlle Witteveen toe, mede-oprichter van Stichting Deuvel en ervaringsdeskundige. ,,We doorbreken een routine door iets verbaals om te zetten in lichaamsbeweging. Dan blijkt het ineens heel moeilijk een simpele instructie uit te voeren.’’ Deze oefening zorgt ervoor dat je begrijpt hoe iemand met autisme informatie verwerkt. ,,Als je elkaar beter begrijpt, kun je rekening houden met elkaar.’’

Er zijn deze middag tevens lezingen over autisme, er is gelegenheid elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen en er zijn ervaringsdeskundigen aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. Deelname aan de ervaringsoefening is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt, dus aanmelden is verstandig. Dit kan via 123@deuvel.org.

Voor informatie: www.deuvel.org