’Horeca op Waagplein gepasseerd’

ALKMAAR - De gemeente Alkmaar heeft het verbruid bij de horeca-ondernemers op het Waagplein. Volgens Lilian Kops, voorzitter van de Stichting Evenementen Waagplein, is er geen goede wisselwerking tussen beide partijen.

Door Hans Brandsma - 14-3-2017, 10:17 (Update 14-3-2017, 10:25)

Het belangrijkste verwijt van de ondernemers is dat de gemeente te weinig of zelfs helemaal niets van zich laat horen en te solistisch te werk gaat. Negatief hoogtepunt waren volgens Kops de ontwikkelingen rond de kaasmarkt en de discussie rond de verhuizing van Culinair Plaza. ,,De verlenging van het kaasmarktseizoen hing in de lucht. Vorig jaar is daar ook een proef mee geweest, maar er zou ook iets tegenover staan. Culinair Plaza zou van het Waagplein naar het Victoriepark verhuizen. Nu hebben we te horen gekregen dat het kaasmarktseizoen tot eind september doorloopt en Culinair Plaza gewoon op het Waagplein blijft.’’

Dat laatste steekt Kops. ,,De bewoners denken dat de horeca-ondernemers op het Waagplein de overlast van Culinair Plaza veroorzaken, maar het is feest van partijen van buiten af. Ook wij denken: de muziek staat te hard, waar slaat dit op?’’

Vorige week bleek ook dat de Waagplein-ondernemers niet aan mochten schuiven bij het klankbordoverleg voor evenementen, een overleg over het reilen en zeilen in de Alkmaarse binnenstad. Kops: ,,Daar werd ook gemeld dat er tijdens de kaasmarkt op dinsdagavond ook een braderie is. De ondernemers aan De Mient wisten helemaal van niets. Die krijgen nu op dinsdagavond marktkramen voor de deur. De essentie is dat het Waagplein in goede harmonie wordt ingevuld, maar dan moet de liefde wel van twee kanten komen.”