Boek ’Leven in balans’ van Alkmaars duo

ALKMAAR - ’Iedereen die bewust wil leven.’ Dat is volgens Judith Flapper de groep bij wie het boek ’Leven in balans, en gewoon gelukkig zijn’ aanslaat.

Door Rob Bakker - 13-3-2017, 17:21 (Update 13-3-2017, 17:21)

Flapper schreef het boek samen met Arjan Houterman. Behalve coach, trainer en communicatiespecialist zijn de Alkmaarders ook partners, zowel zakelijk als privé.

Ieder mens bezit kerneigenschappen die bepalen wat je bent, zeggen Flapper en Houterman. In de loop van het leven dringt de omgeving aangeleerde eigenschappen of drijfveren op. Gedrag is vaak afgestemd op wat de omgeving van iemand verlangt. In het boek wordt de lezer aan de hand van talloze voorbeelden uitgedaagd terug te keren naar de kerneigenschappen, de ’persoonlijke missie’. De basisfilosofie wordt in de eerste helft van het boek beschreven, de tweede helft bestaat uit tips en oefeningen.

Het duo geeft een aantal gratis lezingen/workshops over het boek. Woensdag 15 maart vanaf 19.30 uur is de eerste van de reeks bij boekhandel Stumpel (Langestraat 24). Daarna volgen nog lezingen bij de Alkmaarse boekhandels Van der Meulen (28 maart) en Feijn (13 april).