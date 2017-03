Tientallen automobilisten bekeurd in Alkmaar en Heiloo

ALKMAAR - Bij een controle op de Kennemerstraatweg in Alkmaar zijn maandagochtend negen bestuurders bekeurd voor het rijden door rood. Op de Zeeweg in Heiloo werden zestien hardrijders bekeurd.

Door Internetredactie - 13-3-2017, 16:35 (Update 13-3-2017, 16:36)

Bij de controle in Alkmaar werd ook nog iemand bekeurd die geen gordel droeg en een bestuurder die reed met een ongeldig verklaard rijbewijs.

Op de Zeeweg in Heiloo was de hoogst gemeten snelheid 73 kilometer per uur. Op de weg is vijftig kilometer per uur toegestaan.