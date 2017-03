Archeoloog vertelt over opgraving Middenweg Zuid Heerhugowaard

Archeoloog Ceciel Nyst toont in een Facebook-filmpje twee opgegraven knikkers. Op de achtergrond de proefsleuf.

HEERHUGOWAARD - Wat heeft de opgraving op de Middenweg Zuid in Heerhugowaard opgeleverd? Architectuurhistoricus Anita van Breugel en regioarcheoloog Ceciel Nyst komen het dinsdag 21 maart vertellen in de bibliotheek van Heerhugowaard.

13-3-2017

De historie van de omgeving van de Middenweg is behoorlijk goed in kaart gebracht. Locaties van bebouwing uit de 17e eeuw en later zijn bekend. Maar over de weg zelf wisten we niet zo veel. Maar onder het asfalt zijn nu wegverhardingen en karrensporen gevonden die teruggaan tot de allereerste fase van de Middenweg in de 17e eeuw. De vondsten werd gedaan in twee proefsleuven ter hoogte van locaties waar al in de 17e-eeuw bebouwing stond.

De Middenweg is een opvallend poldericoon. Het huidige profiel van de weg, met name het zuidelijke gedeelte ervan, vertegenwoordigt een grote cultuurhistorische waarde, zo schrijft de gemeente.

De wegverharding en de bomen van het zuidelijk deel hebben echter hun levenseinde. De weg moet daarom opnieuw ingericht worden.

De lezing is ’s avonds van 20.00 tot 22.00 uur.

De toegang bedraagt € 5,-. Aanmelden kan op www.bibliotheekkennemerwaard.nl of bij de klantenservice in de bibliotheek.