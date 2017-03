Van fit-test tot ontmoeting met Radio Robbie

Foto aangeleverd Radio Robbie. Bekijk Fotoserie

ALKMAAR/DEN HELDER - De ziekenhuizen van Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder doen zaterdag mee met de landelijke Open Dag van de Zorg. Tussen 11 en 15 uur kunnen geïnteresseerden er terecht. In Alkmaar kunnen ze de levensgrote Radio Robbie en Chemo Kasper tegen het lijf lopen.

Door Marjolein Eijkman - 13-3-2017, 12:52 (Update 13-3-2017, 12:52)

Radio Robbie en Chemo Kasper zijn de personages uit twee boekjes die worden gebruikt om kinderen op een speelse manier uit te leggen wat radiotherapie is en wat chemotherapie is en hoe de strijd met kankercellen wordt aangegaan. Op initiatief van het ’t Praethuys, inloophuis in Alkmaar voor mensen met kanker en hun naasten, zijn van het tweetal nu levensgrote pakken gemaakt, zodat kinderen op de open dag met ze op de foto kunnen.

Tijdens de open dag zijn er stands met informatie over de zorg en in beide ziekenhuizen kun je de afdelingen radiologie, endoscopie, cardiologie en revalidatie bezoeken. In Alkmaar is bovendien de borstkliniek geopend en in Den Helder de nierdialyse. Je kunt er een gehoortest of een fit-test doen, je cholesterol of bloedsuiker laten prikken of bloeddruk laten meten. Er is een werkgeversplein met informatie over het opleidingsinstituut Noordwest Academie en een overzicht van de vacatures, je kunt ziekenhuismaaltijden proeven of op de foto in de nieuwe bedrijfskleding van Noordwest. Kinderen kunnen met hun pop of knuffel naar het Teddyberenhospitaal, er is een kleurwedstrijd en er worden ijsjes uitgedeeld.