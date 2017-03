Drie ton beschikbaar voor weidevogels

HAARLEM - De provincie Noord-Holland stelt dit jaar 300.000 euro beschikbaar voor verbetering van het leefgebied van weidevogels.

Noord-Holland telt één van de grootste weidevogelpopulaties van Nederland. Ook hier is, ondanks de inzet van vrijwilligers, agrariërs en natuurbeheerders, de populatie de afgelopen decennia fors afgenomen door onder meer de intensivering van de landbouw en oprukkende bebouwing.

De overheid hoopt met gerichte investeringen dit tij te keren. De provincie Noord-Holland investeert onder meer in het verhogen van waterpeilen, het inzaaien van kruidenrijk gras en het verwijderen van bomen en struiken. Door deze maatregelen is er meer voedsel voor weidevogels en neemt het verlies van eieren en kuikens door vossen en roofvogels af.

Proef

De helft van het geld komt van het ministerie van economische zaken en is bestemd voor een proef, die is ingediend door de provincie met de agrarische collectieven. Het gaat om een proef met gras met inheemse kruiden. Kruidenrijk gras is belangrijk voor de kuikens van weidevogels. Zij vinden er voedsel en kunnen in het gras schuilen. De proef wordt uitgevoerd door de agrarische collectieven en heeft een looptijd van drie jaar. De verwachting is dat komend najaar met het inzaaien van graslanden kan worden gestart.