’Vrijheid is dat je jezelf kunt zijn’

Foto jjfoto.nl/Jan Jong Lisa, Eline, Marley, Ali en Neal (vlnr) bereiden zich voor op de finale van de Kinderlezing.

ALKMAAR - Wat vrijheid is? Dat je naar school kunt gaan, dat je als kind niet hoeft te werken, dat je niet hoeft te leven in angst, dat je goed voor het milieu zorgt en iets doet tegen de plasticsoep in de oceaan.

Door Mark Minnema - 13-3-2017, 10:02 (Update 13-3-2017, 10:02)

Zomaar een handvol ideeën van vijf kinderen die de afgelopen weken bij Artiance in Alkmaar hun ’Kinderlezing’ schreven. Dat is een lezing over vrijheid die wordt uitgesproken op 5 mei, tijdens de nationale viering van de bevrijding. Op tv...