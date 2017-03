Via podium BSG naar catwalk in Milaan?

BERGEN - Zoals deze krant zaterdag al berichtte, krijgen opvallend veel leerlingen van de Berger Scholengemeenschap (BSG) een carrière als model. De jaarlijkse modeshow die zondag drie keer op deze school werd gehouden, toonde dat de volgende generatie er blijkbaar al weer aankomt.

In zelfgemaakte creaties het publiek bespelen, dat lukte bijvoorbeeld deze drie prima. En de volle zaal was daarmee helemaal tevreden. En je weet maar nooit: straks lopen er nog meer meisjes van deze school ergens op een catwalk in Milaan of Parijs.