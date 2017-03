Politieke paradijsvogels in een aangenaam debat

jjfoto.nl / Jan Jong Een inhoudelijk goed debat met slechts weinig toehoorders.

HEERHUGOWAARD - Zes politieke paradijsvogels vingen zaterdagmiddag in Theater Cool verbaal op de vuist. Spijtoptanten en nieuwkomers, die een gooi doen naar een plek in de Tweede Kamer. Het was een interessant, inhoudelijk debat. Jammer dat er nauwelijks belangstelling voor was.

Door Martien Douw - 13-3-2017, 7:52 (Update 13-3-2017, 7:52)

De splinterpartijen zijn het over alle onderwerpen redelijk met elkaar eens. Even wordt het wat scherper als twee ervaren rotten met elkaar in gesprek gaan over het basisinkomen. Norbert Klein (Ex-50Plus) van de Vrijzinnige Partij wil een basisinkomen invoeren. Ex-PVV’er Hero...