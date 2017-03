’Geheime’ aankoop Langedijk

SINT PANCRAS - De gemeente Langedijk blijkt de panden Bovenweg 62 en 64 in Sint Pancras te hebben aangekocht. De gegevens van het Kadaster over de twee aankopen werden in een blanco enveloppe bij de redactie in de brievenbus gestopt.

Door Arie Bergwerffa.bergwerff@hollandmediacombinatie.nl - 13-3-2017, 6:49 (Update 13-3-2017, 6:49)

’Kosten met optierente mee 999.000 euro’, aldus de tipgever, die zich verder niet nader bekendmaakt. Hij vraagt zich in een korte, bijgevoegde notitie ter toelichting af, waar - zoals hij dat noemt - ’de armlastige gemeente Langedijk’ de financiële middelen voor deze...