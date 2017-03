Negen boetes uitgedeeld bij verkeerscontroles in Alkmaar en Limmen

ALKMAAR - Bij een verkeerscontrole in Alkmaar heeft een automobilist in de nacht van zaterdag op zondag zijn rijbewijs moeten inleveren voor te hard rijden. De bestuurder reed 110 waar 50 kilometer per uur was toegestaan.

Het verkeer werd tussen 22.00 uur en 2.15 uur gecontroleerd op drie verschillende locaties: de N9 ter hoogte van de Aert de Gelderlaan in Alkmaar, op de Edisonweg in Alkmaar en op de Rijksweg in Limmen.

Zes automobilisten kregen een boete voor te hard rijden, waaronder de bestuurder die meteen zijn rijbewijs moest inleveren.

In totaal moesten 925 bestuurders blazen. Een bestuurder van een personenauto had teveel gedronken: 310 ug/l. Ook hij ontving een boete.

Twee personen kregen een boete voor het niet dragen van een helm op de bromfiets.