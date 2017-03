Opnieuw extra kosten voor afslag bij Heiloo

HEILOO - De gemeenten Alkmaar, Heiloo en Castricum moeten samen nog eens 3 miljoen euro extra bijdragen voor de afslag van de A9, die ter hoogte van Heiloo wordt aangelegd.

Door Hans Brandsma - 11-3-2017, 9:00 (Update 11-3-2017, 9:00)

Vooral in Heiloo zelf, dat 825.000 euro meer moet overmaken, leidt dat tot consternatie. SP-Statenlid Wim Hoogervorst wil maandag opheldering van gedeputeerde Elisabeth Post over de overschrijding die volgens de provincie voortvloeit uit onverwachte vertragingen. ,,Het is iedere keer hommeles rond de financiering van deze afslag de gedeputeerde moet nu maar eens...